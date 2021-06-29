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«Марсель» подписал американского вингера «Барселоны»

19:06
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Американец Конрад де ла Фуэнте перешел в «Марсель», сообщает официальный сайт клуба. Ранее футболист выступал за «Барселону».

Контракт рассчитан на четыре года. Футболист стал первым приобретением «Марселя» в летнее трансферно окно.

19-летний футболист может сыграть на позиции левого или правого вингера. В прошлом сезоне он провел три матча за первую команду «Барселоны». Также у него 22 матча, шесть голов и четыре результативные передачи за «Барселону-В».

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Евгений Петров все материалы автора

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