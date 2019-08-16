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«Рома» хочет приобрести Дзаппакосту, «Челси» просит 25 миллионов евро

16 августа 2019, 17:38
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Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Goal. Римляне готовы на аренду с правом последующего выкупа, тогда как действующие победители Лиги Европы рассчитывают выручить порядка 25 миллионов евро.

— Решение будет принято совместно с Давиде, я хочу, чтобы игроки были довольны. Он проявил свой профессионализм с того момента, как оказался здесь, — сказал главный тренер команды Фрэнк Лэмпард.

Все о трансферах — здесь

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