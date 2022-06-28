«Ривер Плейт» предлагает Суаресу 3 миллиона евро в год

Стали известны детали потенциальной сделки нападающего «Атлетико» Луиса Суареса с «Ривер Плейтом».

Аргентинский клуб предлагает 35-летнему уругвайцу зарплату в 3 миллиона евро в год плюс бонус в 1 миллион в случае победы в Кубке Либертадорес, сообщает As.

Контракт Суареса с «Атлетико» истекает 30 июня 2022 года. Сообщалось также, что футболист может вернуться в «Барселону» или в «Аякс».

В прошлом сезоне нападающий провел за мадридский клуб 45 матчей, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.