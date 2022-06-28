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Сегодня, 21:42

«Ривер Плейт» предлагает Суаресу 3 миллиона евро в год

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Стали известны детали потенциальной сделки нападающего «Атлетико» Луиса Суареса с «Ривер Плейтом».

Аргентинский клуб предлагает 35-летнему уругвайцу зарплату в 3 миллиона евро в год плюс бонус в 1 миллион в случае победы в Кубке Либертадорес, сообщает As.

Контракт Суареса с «Атлетико» истекает 30 июня 2022 года. Сообщалось также, что футболист может вернуться в «Барселону» или в «Аякс».

В прошлом сезоне нападающий провел за мадридский клуб 45 матчей, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • bk news
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  • keepscore.ru
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