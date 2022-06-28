В «Торпедо» подтвердили подписание контракта с Кутеповым: «Если нормально пройдет медосмотр, 1 июля станет нашим игроком»

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин ответил на вопрос «СЭ» о переговорах с защитником «Спартака» Ильей Кутеповым.

— Насколько легко прошли переговоры? Как удалось уговорить его перейти именно в «Торпедо»?

— У Ильи Кутепова действующий до конца месяца контракт со «Спартаком», поэтому это был дружеский визит, проведать ребят, посмотреть на команду, мы пообщались. Если нормально пройдет медосмотр, Илья с 1 числа станет нашим футболистом.

— Камень преткновения — это медосмотр? У него все-таки была долгосрочная травма.

— На этом не надо акцентировать. Каждый футболист, которого мы подписываем, проходит медосмотр. Подвохов не надо, это обычная процедура. Переговоры, медосмотр, подписание контракта.

Ранее «СЭ» стало известно, что 28-летний Кутепов в среду пройдет медосмотр перед подписанием соглашения с «Торпедо». Столичный клуб предлагает защитнику двухлетнее соглашение.

В сезоне-2021/22 Кутепов провел пять матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.