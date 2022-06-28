Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 22:10

В «Торпедо» подтвердили подписание контракта с Кутеповым: «Если нормально пройдет медосмотр, 1 июля станет нашим игроком»

«Торпедо» подпишет контракт с Кутеповым
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин ответил на вопрос «СЭ» о переговорах с защитником «Спартака» Ильей Кутеповым.

— Насколько легко прошли переговоры? Как удалось уговорить его перейти именно в «Торпедо»?

— У Ильи Кутепова действующий до конца месяца контракт со «Спартаком», поэтому это был дружеский визит, проведать ребят, посмотреть на команду, мы пообщались. Если нормально пройдет медосмотр, Илья с 1 числа станет нашим футболистом.

— Камень преткновения — это медосмотр? У него все-таки была долгосрочная травма.

— На этом не надо акцентировать. Каждый футболист, которого мы подписываем, проходит медосмотр. Подвохов не надо, это обычная процедура. Переговоры, медосмотр, подписание контракта.

Ранее «СЭ» стало известно, что 28-летний Кутепов в среду пройдет медосмотр перед подписанием соглашения с «Торпедо». Столичный клуб предлагает защитнику двухлетнее соглашение.

В сезоне-2021/22 Кутепов провел пять матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Серена Уильямс 5
Армони Тан 7
Идет 2-й сет

П1

21%

1.30

Ф1(-3.5)

13%

1.63

Ф2(+1.5) сета

7%

2.00
⚽ Футбол. Чемпионат Европы U19. Финал
Франция U19 1
Израиль U19 2
2-й тайм

П1

28%

1.31

ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Франсиско Черундоло 4 3 6 4
Рафаэль Надаль 6 6 3 6
Матч завершен

ТМ 30.5

14%

1.51

0-3

10%

1.33

Ф1(+9.5)

8%

1.61
Илья Кутепов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
Евгений Малкин может остаться без работы уже в июле. Почему «Питтсбург» оскорбляет русскую легенду маленьким контрактом
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Кутепов — об уходе из «Спартака»: «Общались с руководством, не пришли к общему знаменателю. Обнялись — поцеловались»
В «Торпедо» объяснили, как Кутепов может усилить команду на следующий сезон
В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможной продаже клуба компании «Евраз»
Кутепов подпишет с «Торпедо» двухлетний контракт после прохождения медосмотра
3 футболиста «Краснодара» сменили игровые номера. Сперцян взял 10-й
Овечкин рассказал о силовом приеме против игрока «Амкала»: «Я не знаю, что он хотел»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ривер Плейт» предлагает Суаресу 3 миллиона евро в год
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости