Источник: «Зениту» интересен защитник «Рубина» Самошников

«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Рубина» Илье Самошникову, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство действующего чемпиона России рассматривает вариант с подписанием 24-летнего россиянина на случай ухода легионеров, в частности Дугласа Сантоса.

«Рубин» может потребовать за игрока около 3 миллионов евро. Ранее главный тренер казанцев Леонид Слуцкий подтверждал вероятность, что футболист может покинуть клуб.

Самошников перешел в «Рубин» из «Торпедо» зимой 2020 года. В сезоне РПЛ-2021/22 он провел на поле 24 матча и забил один гол.

Контракт футболиста с казанским клубом истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.