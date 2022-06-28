Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 19:45

Источник: «Зениту» интересен защитник «Рубина» Самошников

«РБ Спорт»: «Зениту» интересен Самошников
Читать «СЭ» в

«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Рубина» Илье Самошникову, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство действующего чемпиона России рассматривает вариант с подписанием 24-летнего россиянина на случай ухода легионеров, в частности Дугласа Сантоса.

«Рубин» может потребовать за игрока около 3 миллионов евро. Ранее главный тренер казанцев Леонид Слуцкий подтверждал вероятность, что футболист может покинуть клуб.

Самошников перешел в «Рубин» из «Торпедо» зимой 2020 года. В сезоне РПЛ-2021/22 он провел на поле 24 матча и забил один гол.

Контракт футболиста с казанским клубом истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zenit-rassmatrivaet-variant-s-samoshnikovy-m-rubin-otsenivaet-igroka-v-3-mln-evro/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Франсиско Черундоло 4 3 6 1
Рафаэль Надаль 6 6 3 1
Идет 4-й сет

ТМ 30.5

14%

1.51

0-3

10%

1.33

Ф1(+9.5)

8%

1.61
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Серена Уильямс
Армони Тан

П1

21%

1.30

Ф1(-3.5)

13%

1.63

Ф2(+1.5) сета

7%

2.00
⚽ Футбол. Чемпионат Европы U19. Финал
Франция U19
Израиль U19

П1

28%

1.31

ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
Илья Самошников
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
4
1
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
Евгений Малкин может остаться без работы уже в июле. Почему «Питтсбург» оскорбляет русскую легенду маленьким контрактом
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Жена Мозеса против возвращения хавбека в «Спартак»
Защитник «Краснодара» Евгений Чернов рассказал о своем будущем в клубе
Агузаров рассказал о будущем Ивана Игнатьева после расторжения контракта с «Рубином»
Представитель Ивана Игнатьева рассказал о диалоге с руководством «Рубина»
В «Спартаке» подтвердили прекращение сотрудничества с одним из спонсоров
Самый дешевый абонемент на матчи «Спартака» будет стоить 7,4 тысячи рублей. Самый дорогой — 224,5 тысячи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клопп об уходе Минамино: «Мечта тренера. Его выступления — причина, почему мы обновляли комнату трофеев так часто»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости