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Рибери зовет Гетце и Манджукича в «Фиорентину»

14:29
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Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери хочет пригласить в итальянскую команду одноклубников по «Баварии», сообщает Bild.

По сведениям источника, это касается форварда Марио Манджукича и полузащитника Марио Гетце. Оба игрока являются свободными агентами.

В сезоне-2019/20 28-летний Гетце выступал за дортмундскую «Боруссию», проведя 21 матчей и отметившись тремя голами и одним ассистом.

34-летний Манджукич с декабря 2019 года выступал за «Аль-Духаиль» и забил за катарский клуб один гол в семи матчах.

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