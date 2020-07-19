Рибери зовет Гетце и Манджукича в «Фиорентину»

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери хочет пригласить в итальянскую команду одноклубников по «Баварии», сообщает Bild.

По сведениям источника, это касается форварда Марио Манджукича и полузащитника Марио Гетце. Оба игрока являются свободными агентами.

В сезоне-2019/20 28-летний Гетце выступал за дортмундскую «Боруссию», проведя 21 матчей и отметившись тремя голами и одним ассистом.

34-летний Манджукич с декабря 2019 года выступал за «Аль-Духаиль» и забил за катарский клуб один гол в семи матчах.