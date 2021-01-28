Рейнолдс сегодня пройдет медосмотр перед переходом в «Рому»

Защитник «Далласа» Брайан Рейнолдс в ближайшее время подпишет контракт с «Ромой», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 19-летний американец сегодня прилетит в Италию, где пройдет медосмотр перед трансфером в римский клуб. Контракт игрока будет рассчитан до 2025 года, а зарплата составит 1 миллион евро в год + бонусы.

Рейнолдс провел 31 матч за «Даллас», в которых сделал шесть голевых передач.