Рэмси может перейти из «Ювентуса» в «МЮ» в рамках трансфера Погба

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси может вернуться в Англию, утверждает Daily Mail. Туринский клуб может включить хавбека в рамках сделки по трансферу Поля Погба из «Манчестер Юнайтед». «Юве» проявлял интерес к французскому футболисту еще прошлым летом, но в итоге футболист остался в «МЮ».

Погба уже переходил в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году, а обратно вернулся в 2016-м.

Рэмси до лета 2019 года играл в Англии, большую часть карьеры проведя в «Арсенале». В нынешнем сезоне на счету валлийца 20 матчей и 2 мяча за чемпионов Италии.