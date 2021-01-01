«Реал» провел переговоры с Алабой

Защитник «Баварии» Давид Алаба, скорее всего, продолжит карьеру в «Реале», сообщает Marca.

По данным источника, агенты 28-летнего австрийца уже провели переговоры с мадридцами и договорились о предварительном соглашении. Также сообщается, что игрок не собирается уходить в зимнее трансферное окно и покинет «Баварию» бесплатно на правах свободного агента летом 2021 года.

В сезоне-2020/21 Алаба провел за «Баварию» 18 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.