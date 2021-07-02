«Реал» поспорит с «Миланом» за Далота

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот может покинуть клуб, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, главным претендентом на 22-летнего португальца является «Милан», в котором игрок провел сезон-2020/2021. Также на футболиста претендует «Реал». Сообщается, что игроком интересуется лично главный тренер мадридцев Карло Анчелотти, который хотел видеть Далота еще в «Эвертоне». «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с футболистом за 15 миллионов евро.

В сезоне-2020/2021 Далот провел 21 матч за «Милан», в которых забил гол и сделал результативную передачу. На Евро-2020 защитник сыграл в двух матчах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.