21-летний Бианда покинет «Рому», защитником интересуется «Монпелье»
07:12
Защитник «Ромы» Вильям Бианда покинет клуб этим летом, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 21-летним французом интересуется «Монпелье», который готов арендовать игрока с возможностью выкупа.
«Рома» приобрела Бианду у «Ланса» в 2018 году, заплатив за игрока 6 млн евро. Портал Transfermarkt на данный момент оценивает стоимость защитника в 500 тысяч евро.
Минувший сезон Бианда провел в аренде у «Зюлте-Варегема». На его счету 7 матчей в чемпионате Бельгии, в которых он заработал одну желтую карточку.
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