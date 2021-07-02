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21-летний Бианда покинет «Рому», защитником интересуется «Монпелье»

07:12
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Защитник «Ромы» Вильям Бианда покинет клуб этим летом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 21-летним французом интересуется «Монпелье», который готов арендовать игрока с возможностью выкупа.

«Рома» приобрела Бианду у «Ланса» в 2018 году, заплатив за игрока 6 млн евро. Портал Transfermarkt на данный момент оценивает стоимость защитника в 500 тысяч евро.

Минувший сезон Бианда провел в аренде у «Зюлте-Варегема». На его счету 7 матчей в чемпионате Бельгии, в которых он заработал одну желтую карточку.

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Сергей Разин все материалы автора

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