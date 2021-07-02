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«Арсенал», «Милан» и «Рома» интересуются Забитцером

09:41
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Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Bild.

По сведениям источника, 27-летним австрийцем интересуются «Арсенал», «Милан» и «Рома». Миланский клуб ищет замену Хакану Чалханоглу, который перешел в «Интер».

В минувшем сезоне Забитцер провел 39 матчей за «Лейпциг», в которых забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. На Евро-2020 хавбек отметился ассистом в четырех играх. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 42 миллиона евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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