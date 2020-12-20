«Реал» поборется с «Ливерпулем» за полузащитника «Брайтона»
07:00
Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума может сменить клуб, сообщает Defensa Central.
По сведениям источника, на 24-летнего малийца претендует «Реал». Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан остался впечатлен качествами хавбека. Также сообщается об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля».
Биссума играет в «Брайтоне» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей в АПЛ, забив 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.
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