«Реал» поборется с «Ливерпулем» за полузащитника «Брайтона»

Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума может сменить клуб, сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, на 24-летнего малийца претендует «Реал». Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан остался впечатлен качествами хавбека. Также сообщается об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля».

Биссума играет в «Брайтоне» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей в АПЛ, забив 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.