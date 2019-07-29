"Реал" передумал продавать Хамеса в "Атлетико" из-за поражения со счетом 3:7

"Реал" отказался от идеи продать в "Атлетико" полузащитника Хамеса Родригеса, сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, изменились намерения "Реала" после матча с "Атлетико" в Международном кубке чемпионов. "Матрасники" победили со счетом 7:3. Сам колумбиец хотел бы продолжить карьеру в "Атлетико", но в переговорах с "Реалом" возникли сложности. "Королевский клуб" счел, что нецелесообразно усиливать соперника по ла лиге, который и так силен.

При этом футболист не входит в планы главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, но продать его "Реал" предпочел бы в "Наполи", который также интересуется хавбеком. Последние два сезона Хамес играл на правах аренды в "Баварии".

В прошедшем сезоне на счету 28-летнего игрока 28 матчей и 7 голов во всех турнирах

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