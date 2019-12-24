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«Реал» отказался от борьбы за Погба в январе

18:23
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«Реал» не будет претендовать на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в зимнее трансферное окно, сообщают британские СМИ.

Ранее неоднократно сообщалось об интересе «королевского клуба». Однако, по данным Daily Mail, руководство мадридцев решило не делать предложение по нему в январе. Ранее сообщалось, что его хочет приобрести «Ювентус».

Из-за травмы голеностопа 26-летний Погба не выходил на поле с сентября. В текущем сезоне полузащитник провел пять матчей за «МЮ» и отдал две результативные передачи.

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