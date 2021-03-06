Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Байера» Тапсобой

10:46
Теги:

Защитник «Байера» Эдмонд Тапсоба может продолжить карьеру в Англии, сообщает Express.

По сведениям источника, на 22-летнего игрока из Буркина-Фасо претендует «Манчестер Юнайтед», который получил хорошие отзывы на защитника.

В текущем сезоне Тапсоба провел 29 матчей за «Байер», в которых забил два гола. Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир