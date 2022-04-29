«Ньюкасл» может заплатить за Осимхена 100 миллионов евро

«Ньюкасл» может подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Как сообщает журналист Ома Акатугба в эфире CalcioNapoli24, английский клуб готов потратить на форварда 100 миллионов евро. Именно такую цену за 23-летнего нигерийца установил «Наполи».

Еще одним претендентов на Осимхена является «Манчестер Юнайтед».

Соглашение форварда с неаполитанским клубом действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Осимхен провел за «Наполи» 28 матчей и забил 16 голов.