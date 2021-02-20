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«Реал» мог купить Холанна в 2018 году за 8 миллионов евро

15:56
Эрлин Холанн. Фото Marca.
Эрлин Холанн. Фото Marca.
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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн в 2018 году мог стать игроком «Реала», сообщает 20 февраля Marca.

Тогда футболист выступал за «Мольде» и в итоге перешел в «Зальцбург». Тогда его оценивали в 8 миллионов евро. «Реал» интересовался им, но решил подписать бразильцев Винисиуса Жуниора, Родригу и Реньера. Также в 2019 году «Реал» вновь рассматривал кандидатуру норвежца, но решил приобрести Луку Йовича. Сейчас Йович играет в аренде за «Айнтрахт».

20-летний футболист сейчас оценивается порталом Transfermarkt в 110 миллионов евро. Мадридский клуб сохраняет интерес к нему. В ближайшее время «Боруссия» не планирует его продавать, но они сообщат «Реалу», если их намерения изменятся.

В текущем сезоне Холанн провел 24 матча за «Боруссию» и забил 25 мячей при семи голевых передачах.

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