Полузащитник ЦСКА Аванесян продолжит карьеру в «Тамбове»
ЦСКА и «Тамбов» оформили переход опорного полузащитника Тиграна Аванесяна на правах аренды, сообщает официальный Twitter московского клуба 20 февраля.
18-летний воспитанник армейцев будет выступать за тамбовчан до конца сезона-2020/21.
«Желаем Тиграну успехов в оставшейся части сезона!» — написано в Twitter ЦСКА.
#ЦСКА и «Тамбов» оформили переход опорного полузащитника Тиграна Аванесяна на правах аренды.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 20, 2021
18-летний воспитанник армейцев будет выступать за тамбовчан до окончания чемпионата-2020/21.
Желаем Тиграну успехов в оставшейся части сезона! ?? pic.twitter.com/gJdjiyJR8y
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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