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Полузащитник ЦСКА Аванесян продолжит карьеру в «Тамбове»

18:15
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ЦСКА и «Тамбов» оформили переход опорного полузащитника Тиграна Аванесяна на правах аренды, сообщает официальный Twitter московского клуба 20 февраля.

18-летний воспитанник армейцев будет выступать за тамбовчан до конца сезона-2020/21.

«Желаем Тиграну успехов в оставшейся части сезона!» — написано в Twitter ЦСКА.

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