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«Эвертон» установил ценник в 80 миллионов евро на Кина

01:28
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«Эвертон» готов отпустить нападающего Мойзе Кина в «ПСЖ». По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб готов расстаться с 20-летним итальянцем, который выступает за парижан на правах аренды, за 80 миллионов евро.

В этом сезоне Кин сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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