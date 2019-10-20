«Реал» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Санчо

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может продолжить карьеру в «Реале», утверждает El Desmarque. По информации СМИ, на 19-летнего англичанина также претендует «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Санчо был отстранен на игру главным тренером «шмелей» Люсьеном Фавром за поздний приезд в Дортмунд.

В текущем сезоне Санчо провел 11 матче за «Боруссию», забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Его контракт с немецким клубом действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 100 миллионов евро.