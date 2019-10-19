Санчо отстранен на одну игру дортмундской «Боруссии» за опоздание

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр решил наказать крайнего нападающего Джейдона Санчо за опоздание из сборной Англии. Как сообщает Kicker, 19-летний футболист вернулся в Дортмунд позже, чем его ожидали, поэтому тренерский штаб применил к нему санкции.

По данным источника, Фавр исключил Санчо из заявки на матч чемпионата Германии с менхенгладбахской «Боруссией». Отметим, что в сезоне-2017/18 его также отстраняли за регулярные опоздания на тренировки. В нынешнем сезоне Санчо провел 11 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал семь голевых передач.