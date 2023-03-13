«Реал» готов отдать за Беллингема 140 миллионов евро

«Реал» планирует летом побороться за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, утверждает Diario AS.

«Сливочные» готовы предложить «Боруссии» 100 миллионов евро сразу и еще 40 миллионов в качестве бонусов.

19-летний англичанин выступает за дортмундцев с лета 2020 года. В нынешнем сезоне он сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 110 миллионов евро.