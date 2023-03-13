«Ливерпуль» заинтересован в подписании нападающего «Ювентуса» Влаховича

«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает Calciomercatoweb.

По информации источника, 23-летний серб хочет покинуть туринский клуб. Сам футболист хотел бы выступать за «Реал».

Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Влахович провел 26 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.