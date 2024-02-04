«РБ Спорт»: «Краснодар» готов отпустить Ленини в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини может покинуть кубанский клуб в это трансферное окно, утверждает «РБ Спорт».

По данным источника, интерес к 27-летнему игроку сборной Кабо-Верде проявляют несколько команд РПЛ, также есть предложение от клуба из ОАЭ.

В нынешнем сезоне Ленини провел в составе «Краснодара» 15 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро. Его контракт с «быками» действует до 30 июня 2025 года.