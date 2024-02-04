В Турции назвали невозможным переход Зделара из ЦСКА в «Бешикташ»

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», прокомментировал «СЭ» новость о том, что полузащитник Саша Зделар может перейти из ЦСКА в турецкий клуб. Ранее издание Deport Reports сообщило, что 27-летний серб подпишет контракт с «Бешикташем» на 3,5 года.

«Данная информация не соответствует действительности. Да, «Бешикташ» ищет нового игрока в центр поля после тяжелый травмы Хаджиахметовича. Но вероятность того, что этим футболистом станет Зделар равна 0 процентов», — сказал Дикме «СЭ».

Зделар провел в этом сезоне 21 матч и не отличился результативными действиями. Портал Transferrmarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.