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«ПСЖ» ведет переговоры по Джану и Де Шильо

08:36
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Сразу два футболиста «Ювентуса» могут оказаться в «ПСЖ». Как сообщает RMC, спортивный директор парижан Леонардо ведет переговоры с туринцами о подписании защитника Маттиа Де Шильо и полузащитника Эмре Джана. При этом парижане готовы рассмотреть варианты обмена. В частности, «ПСЖ» хочет избавиться от Эрика-Максима Шупо-Мотинга и Левена Кюрзава, которые имеют мало игровой практики, а летом 2020 года должны стать свободными агентами.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не против обмена, но рассматривает других игроков «ПСЖ»: Леандро Паредеса и Тома Менье. Реализовать схему обмена клубы намерены уже в январе.

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