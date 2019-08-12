"ПСЖ" продолжает переговоры с "Барселоной" по Коутинью. Хавбек может войти в сделку по Неймару

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью может продолжить карьеру в "ПСЖ", сообщает Daily Mail. Парижане продолжают переговоры с каталонским клубом, бразилец может войти в сделку по возвращению в "Барсу" его соотечественника Неймара.

Ранее неоднократно сообщалось, что Неймар хочет вернуться в "Барселону". Коутинью же будет испытывать проблемы с игровой практикой из-за перенасыщенной линии атаки.

Коутинью перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" прошлым летом за 160 миллионов евро. Это третий по величине трансфер в истории футбола. Больше за футболистов платил только "ПСЖ" - 180 миллионов за Кильяна Мбаппе и 222 - как раз за Неймара.