«ПСЖ» предложил «Барселоне» арендовать Неймара в ходе переговоров по Дембеле, но Хави отказался

«Барселона» отказалась от варианта с арендой форварда «Барселоны» Неймара, сообщает Diario Sport.

По информации источникам, каталонцам предложили этот вариант в ходе переговоров по переходу Усмана Дембеле в «ПСЖ», но главный тренер «Барселоны» Хави посчитал, что 31-летний бразилец не подходит проекту команды.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В прошедшем сезоне он провел за парижан 29 матчей, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.