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Сегодня, 20:45

«ПСЖ» предложил «Барселоне» арендовать Неймара в ходе переговоров по Дембеле, но Хави отказался

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Неймар.
Фото Reuters

«Барселона» отказалась от варианта с арендой форварда «Барселоны» Неймара, сообщает Diario Sport.

По информации источникам, каталонцам предложили этот вариант в ходе переговоров по переходу Усмана Дембеле в «ПСЖ», но главный тренер «Барселоны» Хави посчитал, что 31-летний бразилец не подходит проекту команды.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В прошедшем сезоне он провел за парижан 29 матчей, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

Неймар Сантос
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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