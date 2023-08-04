Экс-нападающий «Спартака» Понсе продолжит карьеру Греции

Экс-нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе перейдет в АЕК. Греческий клуб договорился о переходе 34-летнего аргентинца. По информации Фабрицио Романо, сделка близка к завершению.

Форвард перешел в испанскую команду в январе 2022 года на правах аренды «Из Спартака». Позже «Эльче» выкупил трансфер Понсе у «Спартака».

Аргентинский нападающий выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год: в 73 матчах он забил 25 голов и сделал 5 результативных передач.