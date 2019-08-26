«ПСЖ» назвал «Реалу» условия, при которых отпустит Неймара в мадридскую команду

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Реале», утверждает Diario AS. По информации СМИ, парижане готовы продать 27-летнего бразильца мадридцам в том случае, если в сделку будет включен форвард «сливочных» Винисиус.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо лично заинтересован в 19-летнем бразильце, который в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Реал», забил 4 гола и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов потратить 100 миллионов евро на форварда и отдать «ПСЖ» вратаря Кейлора Наваса, полузащитника Хамеса Родригеса и нападающего Гарета Бэйла.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

Перес настаивает на приглашении Неймара в «Реал». Он хочет отомстить «Барселоне»