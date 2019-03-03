"ПСЖ" готов отдать за Милинковича-Савича 100 миллионов?

"ПСЖ" готов заплатить 100 миллионов евро за переход полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, утверждает портал Calciomercato.com.

В прошлом году парижане уже проявляли интерес к полузащитнику, но президент римского клуба Клаудио Лотито потребовал за 24-летнего серба 150 миллионов евро. По данным источника, в это трансферное окно Лотито готов снизить требования.

Клуб из Франции рассматривает Милинковича-Савича как замену Адриену Рабьо, который отказался подписывать новый контракт и покинет команду в качестве свободного агента этим летом.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро. Его контракт с "Лацио" рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел за римлян 30 матчей во всех соревнованиях, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.​