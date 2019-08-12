"ПСЖ" - главный претендент на Дибалу

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала входит в сферу интересов "ПСЖ", сообщают итальянские СМИ. Именно парижский клуб является главным претендентом на игрока.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, аргентинец сегодня встретится со своим агентом и обсудит варианты продолжения карьеры. Парижский клуб предлагает ему контракт на пять лет с зарплатой в 12 миллионов евро в год. Ранее сообщалось о возможности его перехода в "Тоттенхэм" или "Манчестер Юнайтед", но трансфер не состоялся.

25-летний Пауло Дибала в прошедшем сезоне провел 42 матча за "Юве" и забил десять мячей при пяти голевых передачах.

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