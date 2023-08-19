ПСВ и «Ницца» претендуют на защитника «Барселоны» Деста

Защитник «Барселоны» Серджиньо Дест близок к уходу из команды, сообщает Relevo.

По информации источника, наибольшие шансы на подписание 22-летнего американца имеет ПСВ. Кроме того, в последние часы к гонке за игроком подключилась «Ницца».

Дест выступает за «Барселону» с 2020 года. В прошедшем сезоне защитник играл на правах аренды за «Милан». Он провел 14 матчей за итальянский клуб, не отметившись результативными действиями.

Контракт Деста с «Барселоной» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.