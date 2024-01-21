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Радимов отреагировал на трансфер Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош»

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Экс-игрок «Зенита», тренер Владислав Радимов прокомментировал переход Эдгара Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош».

«Объективно говоря, «Нижнему» в любом случае было бы тяжело бороться за высокие места с их составом. А Севикян, конечно, произвел на меня впечатление в первой части сезона. В первую очередь, тем, что умеет обыгрывать «один в один»: таких футболистов в нашем чемпионате не так много. Так что для РПЛ — это потеря, для «Пари НН» тоже, конечно, потеря», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский «Ференцварош».

Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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