Президент «Интера» лично заблокировал переход Шкриньяра в «ПСЖ»

Переход защитника «Интера» Милана Шкриньяра в «ПСЖ» не состоится, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, трансфер 27-летнего словака в парижскую команду заблокировал лично президент «Интера» Стивен Чжан. Теперь миланцы готовы продлить контракт с игроком до июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагал 50 миллионов евро плюс бонусы за Шкриньяра.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.