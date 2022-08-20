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Сегодня, 10:17

«Ницца» намерена перехватить Кавани у «Вильярреала»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард Эдинсон Кавани может продолжить карьеру во Франции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 35-летнего уругвайца претендует «Ницца». Французский клуб готов немедленно подписать контракт с форвардом. При этом Кавани достиг принципиальной договоренности с «Вильярреалом», однако испанский клуб просит подождать ответного матча раунда плей-офф Лиги конференции против «Хайдука», который пройдет 25 августа.

С 1 июля Кавани является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Манчестер Юнайтед». В СМИ писали об интересе к Кавани со стороны «Монцы», «Валенсии», «Бока Хуниорс» и дортмундской «Боруссии».

В прошедшем сезоне 35-летний уругваец сыграл в 20 матчах за «МЮ» во всех турнирах и забил 2 гола.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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