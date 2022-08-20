«Ницца» намерена перехватить Кавани у «Вильярреала»

Форвард Эдинсон Кавани может продолжить карьеру во Франции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 35-летнего уругвайца претендует «Ницца». Французский клуб готов немедленно подписать контракт с форвардом. При этом Кавани достиг принципиальной договоренности с «Вильярреалом», однако испанский клуб просит подождать ответного матча раунда плей-офф Лиги конференции против «Хайдука», который пройдет 25 августа.

С 1 июля Кавани является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Манчестер Юнайтед». В СМИ писали об интересе к Кавани со стороны «Монцы», «Валенсии», «Бока Хуниорс» и дортмундской «Боруссии».

В прошедшем сезоне 35-летний уругваец сыграл в 20 матчах за «МЮ» во всех турнирах и забил 2 гола.