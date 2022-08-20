В «Маккаби» прокомментировали информацию об интересе «Зенита» к 18-летнему Глуху

Спортивный директор «Маккаби» из Тель-Авива Барак Ицхаки прокомментировал информацию, что атакующий полузащитник команды Оскар Глух может перейти в «Зенит».

«Оскар может перейти в «Зенит»? На данный момент я не могу это комментировать», — цитирует Ицхаки Sport24.

Ранее появилась информация, что питерский клуб направил официальное письмо команде из Израиля и предложил за игрока 4 миллиона евро. «Маккаби» требует за полузащитника 6 миллионов евро. В настоящее время стороны ведут переговоры.

В текущем сезоне 18-летний игрок провел за «Маккаби Тель-Авив» три матча в Лиге конференций и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 500 тысяч евро. В составе молодежной сборной Израиля Глух провел два матча.