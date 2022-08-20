Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 16:23

В «Маккаби» прокомментировали информацию об интересе «Зенита» к 18-летнему Глуху

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Маккаби» из Тель-Авива Барак Ицхаки прокомментировал информацию, что атакующий полузащитник команды Оскар Глух может перейти в «Зенит».

«Оскар может перейти в «Зенит»? На данный момент я не могу это комментировать», — цитирует Ицхаки Sport24.

Ранее появилась информация, что питерский клуб направил официальное письмо команде из Израиля и предложил за игрока 4 миллиона евро. «Маккаби» требует за полузащитника 6 миллионов евро. В настоящее время стороны ведут переговоры.

В текущем сезоне 18-летний игрок провел за «Маккаби Тель-Авив» три матча в Лиге конференций и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 500 тысяч евро. В составе молодежной сборной Израиля Глух провел два матча.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-20-v-makkabi-prokommentirovali-informatsiyu-o-vozmozhnom-perekhode-oskara-glukha-v-zenit

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 0
1-й тайм

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Торпедо М

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
РПЛ
ФК Зенит
ФК Маккаби (Тель-Авив)
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Гречневая диета: меню, результаты и противопоказания
400 тысяч за победу на Спартакиаде и недостаток камер на волейболе. Как выглядит крупнейшая замена международных стартов в России
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Гбане о поражении «Локомотиву»: «Это не самая удачная игра «Химок»
В «Спартаке» заявили, что Николсон намерен выиграть конкуренцию за место в стартовом составе
Галактионов о победе над «Уралом»: «После удаления мяч был под контролем «Нижнего Новгорода»
Тренер ЦСКА Фоменко считает, что пока рано обсуждать турнирные перспективы армейцев
Агент Бикфалви заявил, что нападающий не планирует покидать «Урал» после неудачного старта в РПЛ
Агент Керка рассказал о будущем полузащитника в «Локомотиве»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Интера» лично заблокировал переход Шкриньяра в «ПСЖ»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости