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После покупки инвестфондом из Бахрейна «Милан» может приобрести Нкунку, Алле или Осимхена

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После покупки инвестиционным фондом Investcorp из Бахрейна «Милан» может усилить состав в летнее трансферное окно.

Как сообщает Football Italia, «Милан» может приобрести нападающего «Лейпцига» Кристофера Нкунку, форварда «Аякса» Себастьена Алле или Виктора Осимхена из «Наполи».

Ранее сообщалось, что инвестфонд может приобрести итальянский клуб за 1,1 миллиарда евро.

Нкунку провел за «Лейпциг» 47 матчей в текущем сезоне, забил 30 голов и отдал 20 результативных передач.

Алле сыграл за «Аякс» в 39 матчах и отметился 33 голами.

Осимхен провел за «Наполи» 28 матчей и забил 16 голов.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Виктор Осимхен
Кристофер Нкунку
ФК Милан
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