Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал продление «Ливерпулем» контракта с Юргеном Клоппом.

«Все болельщики «Ливерпуля» в восторге от этой новости. Поздравляю Юргена и его команду. Это будет самое важное подписание для «Ливерпуля» на многие годы вперед.

Клопп этого заслуживает. Болельщики давно ждут этого подписания. Юрген построил команду мирового класса. «Ливерпуль» находится на пороге чего-то действительно особенного», — цитирует Джеррарда Birminghammail.

28 апреля «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Клоппом до 2026 года.

54-летний немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под руководством Клоппа «Ливерпуль» по одному разу выиграл чемпионат Англии, кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.