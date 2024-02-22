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Сегодня, 17:31

Полузащитник сербского «Спартака» Джурасович не покинет клуб зимой. Игроком интересовались команды из России

Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Спартака» из сербской Суботицы Никола Симович заявил «СЭ», что полузащитник Алекса Джурасович останется в клубе до конца сезона.

17 февраля Симович сообщал «СЭ» об интересе двух российских команд к 21-летнему футболисту.

«Мы действительно вели переговоры с двумя российскими клубами о возможном трансфере Джурасовича. Но сейчас можем сказать, что полузащитник останется в нашем клубе до конца сезона», — сказал Симович «СЭ».

Джурасович является воспитанником «Спартака» из Суботицы. Сербский полузащитник в этом сезоне провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Портал Transfermerkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

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