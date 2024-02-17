В «Спартаке» из Суботицы подтвердили переговоры с российскими клубами по полузащитнику Джурасовичу

Президент «Спартака» из сербской Суботицы Никола Симович в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе российских клубов к полузащитнику Алексе Джурасовичу.

Ранее «СЭ» сообщал, что два клуба РПЛ интересуются сербским игроком и в ближайшее время сделают официальное предложение.

«Мы ведем переговоры с двумя российскими клубами. Мы готовы отпустить игрока этой зимой за сумму, которая нас устроит. Сколько мы хотим выручить за Джурасовича? Мы не хотим называть конкретные цифры», — сказал Симович «СЭ».

21-летний Джурасович является воспитанником «Спартака» из Суботицы. Сербский полузащитник в этом сезоне провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Портал Transfermerkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.