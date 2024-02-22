Экс-голкипер «Спартака» Акмурзин стал игроком «Акрона»
Бывший голкипер «Спартака» Тимур Акмурзин подписал контракт с «Акроном», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Соглашение 26-летнего вратаря рассчитано до конца сезона-2023/24.
Акмурзин провел первую половину сезона в «Велесе». Он провел за московский клуб 9 матчей, пропустил 14 мячей и трижды отыграл на ноль.
С 2019 по 2022 годы голкипер принадлежал московскому «Спартаку», но не провел ни одного матча за основную команду красно-белых.
Источник: ФК «Акрон»
Новости