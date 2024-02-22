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Сегодня, 19:02

Экс-голкипер «Спартака» Акмурзин стал игроком «Акрона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Тимур Акмурзин подписал контракт с «Акроном», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Соглашение 26-летнего вратаря рассчитано до конца сезона-2023/24.

Акмурзин провел первую половину сезона в «Велесе». Он провел за московский клуб 9 матчей, пропустил 14 мячей и трижды отыграл на ноль.

С 2019 по 2022 годы голкипер принадлежал московскому «Спартаку», но не провел ни одного матча за основную команду красно-белых.

Источник: ФК «Акрон»
Футбол
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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