Агент Макарчука заявила, что футболист сконцентрирован на игре за «Сочи»

Марьяна Кашчелан, агент защитника «Сочи» Артема Макарчука, прокомментировала «СЭ» информацию о том, что футболист отказался от перехода в «Зенит».

Ранее ведущие программы «СБГ Шоу» на YouTube сообщили, что футболист отказался переходить в клуб из Санкт-Петербурга за 5 миллионов евро. По данным источника, защитник «Сочи» не захотел сидеть на скамейке запасных под Дугласом Сантосом и решил остаться в команде, которая идет на последнем месте в РПЛ.

«Отвечу так: когда Артем приходил в «Сочи», на его позиции постоянно играл футболист основного состава и сборной своей страны. Но Артем не побоялся. Макарчук — не человек, который боится конкуренции. Сейчас он сфокусирован только на «Сочи», а также на том, чтобы выдавать максимум на поле», — сказала Кашчелан «СЭ».

21 января агент Макарчука сообщала «СЭ» об интересе многих клубов РПЛ к игроку.

28-летний игрок в этом сезоне провел за клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.