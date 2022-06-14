Асенсио: «Вокруг топ-игроков всегда ходят слухи, это то, с чем мы должны жить»

Асенсио отреагировал на трансферные слухи вокруг своего будущего

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио рассказал о своем будущем. Контракт 26-летнего испанца с клубом истекает в июне 2023 года.

«У меня еще один год по контракту. Сейчас я сосредоточен на играх за сборную. Поговорим, когда они закончатся. Посмотрим, где я буду играть в будущем. У меня есть варианты. Один из них: остаться и отработать свой контракт.

Слухи — это часть футбола, особенно в «Реале». Вокруг игроков высокого уровня всегда ходят слухами. Это то, с чем мы должны жить", — цитирует Асенсио Daily Mail.

Ранее интерес к хавбеку проявляли «Милан» и «Арсенал».

В прошлом сезоне Асенсио провел за «Реал» 42 матча, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.