Конте интересны пять игроков. Столько же могут покинуть «Тоттенхэм»

Стал известен список игроков, которых хочет подписать главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте.

Как сообщает The Times, в первую очередь «шпоры» интересуются защитниками Пау Торресом («Вильярреал») и Джедом Спенсом («Мидлсбро»), хавбеками Кристианом Эриксеном («Брентфорд») и Рафиньей («Лидс»), а также нападающим Ришарлисоном («Эвертон»).

Вместе с этим, Конте больше не рассчитывает на защитников Серхио Регилона и Эмерсона Рояла, полузащитников Танги Ндомбеле, Джовани Ло Сельсо и Стивена Бергвейна.

Ранее сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» выделит итальянскому специалисту около 150 миллионов фунтов на трансферы.