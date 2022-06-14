Вернувшийся во вторую бундеслигу «Кайзерслаутерн» подписал основного вратаря «Униона»

Вратарь «Униона» Андреас Луте подписал контракт с «Кайзерслаутерном», сообщается на официальном сайте берлинского клуба.

Сроки соглашения с 35-летним немцем не сообщаются.

В минувшем сезоне Луте был основным вратарем «Униона», который занял пятое место в бундеслиге. На счету голкипера 34 матча во всех турнирах, в которых он пропустил 49 мячей и 9 раз сыграл на ноль.

«Кайзерслаутерн» по итогам сезона-2021/22 занял третье место в третьей бундеслиге и после плей-офф поднялся во второй по силе дивизион.