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Сегодня, 08:24

Полузащитник «Манчестер Сити» Филлипс близок к переходу в «Вест Хэм»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хавбек «Манчестер Сити» Калвин Филлипс может продолжить карьеру в «Вест Хэме», сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, в данный момент клубы ведут переговоры о структуре потенциальной сделки.

Филлипс выступает за «Манчестер Сити» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за команду 10 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 28 миллионов евро.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
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