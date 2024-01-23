Полузащитник «Манчестер Сити» Филлипс близок к переходу в «Вест Хэм»

Хавбек «Манчестер Сити» Калвин Филлипс может продолжить карьеру в «Вест Хэме», сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, в данный момент клубы ведут переговоры о структуре потенциальной сделки.

Филлипс выступает за «Манчестер Сити» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за команду 10 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 28 миллионов евро.