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Сегодня, 06:13

Артуро Видаль вернулся в чилийский «Коло-Коло»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль подписал контракт с «Коло-Коло», сообщает пресс-служба чилийского клуба.

«Мы приветствуем лучшего футболиста в истории Чили, нашего великого Артуро Эрасмо Видаля Пардо! Мы снова встречаемся, Король!» — сказано в сообщении «Коло-Коло.

С января 36-летний чилиец находился в статусе свободного агента после ухода из бразильского «Атлетико Паранаэнсе».

Видаль является воспитанником «Коло-Коло», также он выступал за «Байер», «Ювентус», «Баварию», «Барселону», «Интер» и «Фламенго».

Артуро Видаль
Футбол
ФК Коло-Коло
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