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Сегодня, 09:00

Агент Санабрии назвал нереальным трансфер нападающего «Торино» в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Антонио Санабрия.
Фото Global Look Press

Агент Тим Мешедер, представляющий интересы нападающего «Торино» Антонио Санабрии, ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в «Спартак».

«Трансфер нереален», — сказал Мешедер «СЭ».

Мешедер также представляет интересы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Ранее спортивный директор «Торино» заявил «СЭ», что переход Санабрии в «Спартак» невозможен.

Санабрия выступает за «Торино» с января 2021 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 3 гола в 19 матчах за команду во всех турнирах.

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ФК Спартак (Москва)
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